Cannes tarzı sosyal medyada olay oldu!

Ekranların güzel kadınlarından Dilan Çiçek Deniz, 77. Cannes Film Festivali’nde Pinema Film’in davetlisi olarak bir dizi etkinliğe katıldı.

Bu sene düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'nde Türk oyuncular dikkat çekti. Bunlardan birisi de Dilan Çiçek Deniz oldu.Geceye aylardır hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in siyah transparan elbisesini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncu, bu stiliyle geçer not almadı!Ünlü oyuncunun giydiği etek kısmının üstüyle hiçbir alakası bulunmayan elbise ve saçı eleştirildi.