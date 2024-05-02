Ünlü oyuncu -15'te göle girdi!

Güzel oyunculardan Mine Tugay, tatil sezonunu açtı.Tugay rotasını Avusturya'ya çevirdi ve burada eğlenceli anlar yaşadı. Tugay sosyal medya hesabında Avusturya tatilinden paylaşım yaptı.45 yaşındaki oyuncu, eksi 15 derecede göle girdiği anları paylaştı.Tugay, 'Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Denemesem olmazdı' ifadelerini kullandı.