Ünlü oyuncu -15'te göle girdi!
Tatil için rotasını Avusturya'ya çeviren Mine Tugay, eksi 15 derecede göle girdiği anları kaydetti.
Güzel oyunculardan Mine Tugay, tatil sezonunu açtı.
Tugay rotasını Avusturya'ya çevirdi ve burada eğlenceli anlar yaşadı. Tugay sosyal medya hesabında Avusturya tatilinden paylaşım yaptı.
Eksi 15 derecede yüzdü
45 yaşındaki oyuncu, eksi 15 derecede göle girdiği anları paylaştı.
Tugay, 'Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Denemesem olmazdı' ifadelerini kullandı.
Tugay rotasını Avusturya'ya çevirdi ve burada eğlenceli anlar yaşadı. Tugay sosyal medya hesabında Avusturya tatilinden paylaşım yaptı.
Eksi 15 derecede yüzdü
45 yaşındaki oyuncu, eksi 15 derecede göle girdiği anları paylaştı.
Tugay, 'Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Denemesem olmazdı' ifadelerini kullandı.