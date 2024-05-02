Derya Alabora'dan çarpıcı itiraf!

Uğur Yücel ile 30 yıl süren bir evlilik yaşayan oyuncu Derya Alabora, konuk olduğu programda şaşırtan itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu, Uğur Yücel ile hala evli olduklarını itiraf etti.

Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz usta oyuncu Derya Alabora, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.30 yıl evli kaldığı meslektaşı Uğur Yücel'le 2013 yılında ayrılan Alabora, hala boşanmadıklarını söyledi.Uğur Yücel ile hala evli olduklarını itiraf eden Derya Alabora, "Biz 30 yıl evli kaldık. Biz hala evliyiz. Artık birlikte değiliz. Neden boşanmıyoruz bilmiyorum, boşanamadık bir türlü." dedi.Arkadaşlıklarının devam ettiğini belirten oyuncu, "Galiba artık bir önemi yok. Evlenip boşanmanın bizim için bir anlamı yok. Zaten ayrı yaşıyoruz ama arkadaşlığımız, sohbetimiz devam ediyor. Bunun bir önemli yok yani." ifadelerine yer verdi.