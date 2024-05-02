  • USD: 32,31 - 32,37
  • EURO: 34,62 - 34,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Derya Alabora'dan çarpıcı itiraf!

Uğur Yücel ile 30 yıl süren bir evlilik yaşayan oyuncu Derya Alabora, konuk olduğu programda şaşırtan itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu, Uğur Yücel ile hala evli olduklarını itiraf etti.

Ekleme: 2.05.2024 - 08:40 Güncelleme: 2.05.2024 - 08:42 / Editör: Ozge Selin
Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz usta oyuncu Derya Alabora, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

30 yıl evli kaldığı meslektaşı Uğur Yücel'le 2013 yılında ayrılan Alabora, hala boşanmadıklarını söyledi.

Derya Alabora'dan çarpıcı itiraf!

"Biz 30 yıl evli kaldık"

Uğur Yücel ile hala evli olduklarını itiraf eden Derya Alabora, "Biz 30 yıl evli kaldık. Biz hala evliyiz. Artık birlikte değiliz. Neden boşanmıyoruz bilmiyorum, boşanamadık bir türlü." dedi.

Derya Alabora'dan çarpıcı itiraf!

"Galiba artık bir önemi yok"

Arkadaşlıklarının devam ettiğini belirten oyuncu, "Galiba artık bir önemi yok. Evlenip boşanmanın bizim için bir anlamı yok. Zaten ayrı yaşıyoruz ama arkadaşlığımız, sohbetimiz devam ediyor. Bunun bir önemli yok yani." ifadelerine yer verdi.

Derya Alabora'dan çarpıcı itiraf!
OECD: Türkiye'de enflasyonun düşmesini bekliyoruz
Katil İsrail destekçisi Starbucks Türkiye'den yılın ikinci zammı
Yerli ve Milli ulaşım ağı! Ülke geneline yayılacak...
Kocaeli Valiliği'nden emsal karar: Vatandaşın kabusu olan başıboş köpeklerle ilgili harekete geçildi
Ankara'da metro krizi! Hizmet dışı kaldı: Dün de yapılamamıştı...
Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine nakliye kilidi monte edildi: Önemli bir teknolojik operasyonu daha tamamladık
UCM'ye sunulan dosya İsrail'in soykırımını ortaya koydu! Katillerin tutuklanması için kanıtlar Türkiye'den
Turizmde ilk üçe oynuyoruz
Bakan Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak
Gazze'de can kaybı 34 bin 596'ya çıktı
Ankara'da yaşam durdu! Yollar göl, ev ve iş yerleri perişan...
İşçi Bayramı'nda işinden oldu! CHP'li belediye bunu da yaptı
Gözler Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinde! Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele
AK Parti'de MYK'nın perde arkası: Değişim zamana yayılacak
Gabar'dan yeni müjde! İki yeni sondaj kulesi daha...
8 ilde MAHZEN-36 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
Bakan Bayraktar 2028 yılı doğal gaz hedefini duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Yenilikleri takip etmeliyiz
Bakan Fidan: Türkiye, İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil oldu
1 Mayıs’ta Kahramanmaraş’ta işçilerin yüzü güldü: 'Helal sana Fırat Başkan'
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji’den tam 34 ile sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji’den tam 34 ile sarı kodlu uyarı

O ilimizde korkutan iddia: Nehirde kayboldu!

O ilimizde korkutan iddia: Nehirde kayboldu!

40 yıllık mesleğinde ilki yaşadı! Ağına takılan balığın boyutu...

40 yıllık mesleğinde ilki yaşadı! Ağına takılan balığın boyutu...

Oto piyasasına yeni düzenleme! Ticaret bakanlığı harekete geçti: Bayiye teslimden sonra...

Oto piyasasına yeni düzenleme! Ticaret bakanlığı harekete geçti: Bayiye teslimden sonra...

İçine giren bir daha çıkamıyor: Sırrını kimse çözemedi!

İçine giren bir daha çıkamıyor: Sırrını kimse çözemedi!

Kocasının cebinden habersiz para alanlar dikkat: Yargıtay'dan emsal karar

Kocasının cebinden habersiz para alanlar dikkat: Yargıtay'dan emsal karar