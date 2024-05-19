10 yıllık eşi bakın kim çıktı!

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Merve Ateş, Uğur Aslan ve Uğur Polat gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son sezonuna İclal Savcı karakteriyle dahil olan Defne Kayalar, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine 49 yaşındaki Defne Kayalar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Ankaralı olan Kayalar'ın özellikle aşk hayatı merak edildi. Kayalar'ın 10 yıl önce evlendiği eşiyle Yargı dizisinde birlikte yer aldıklarını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi hangi ünlü isimmiş...

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Merve Ateş, Uğur Aslan ve Uğur Polat gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde İclal Savcı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Defne Kayalar'ın hayatı merak konusu oldu.Ankara'da 31 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya gelen Defne Kayalar, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünden mezun olmuş ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde asistanlık yaptı.2003 yılında Uğur Yücel ile birlikte Alacakaranlık dizisinin yapımcılığını üstlenen Defne Kayalar, 2004'te de Yazı Tura filminin yapımcılığını yaptı. 2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide rol alan Kayalar, 2013'te ise 20 Dakika dizisinde kendisine yer buldu.2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak "Sedef Kaya" karakterini canlandırdı ve daha sonra ana karakterlerden biri oldu.Kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun aşk hayatı da merak edildi.Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Kayalar'ın 10 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı.Karı-kocanın Yargı dizisinde birlikte yer aldıkları ortaya çıktı.İşte Defne Kayalar'ın eşiYargı dizisinin yönetmeni Ali Bilgin ile 2014 yılında evlendi.