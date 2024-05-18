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Hayranlarını korkuttu

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından hastane odasında çekildiği kareyi yayınladı. Yasemin Şefkatli sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ekleme: 18.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Mutlu evliliklerini sürdüren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ocak ikizlerini kucağına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

İkizleri Emir ve Ayel ile sık sık sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yasemin Şefkatli, şimdi de kendi sağlık sorunlarından bahsetti.

Oğlunun kalbinde yaşadığı sorun ve hamilelik süreci bir hayli stresli geçen Yasemin Şefkatli, yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti. Şefkatli, yaşadıklarının strese bağı olduğunu ve artık daha rahat yaşamak istediğini belirtti.

Günden güne büyüyen oğullarının emekleme çabasını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, "Ha gayret ha gayret" ifadelerini kullandı.

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