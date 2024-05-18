Günel Zeynalova: Kimyager oldum!
Müzik dünyasında ‘Azeri Kızı Günel’ olarak tanınan Günel Zeynalova, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı. Pandemi döneminde evde boş durmayıp kaş ve kirpik bakım serumu yaptığını belirten Zeynalova, şimdilerde bu konuda daha profesyonel adımlar attığını söyledi.
Bir yıldır kendi serumlarını kullandığını dile getiren Günel Zeynalova, "Kendi serumumu yaptım ve güzel sonuçlar aldım. Baya baya kimyager oldum" sözleriyle espri yaptı.
Azeri şarkıcı, yeni girişimi konusunda yakın çevresinden olumlu geri dönüşler aldığını da söyledi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Zeynalova, alışveriş turunun ardından muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi.
Azeri şarkıcı, yeni girişimi konusunda yakın çevresinden olumlu geri dönüşler aldığını da söyledi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Zeynalova, alışveriş turunun ardından muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi.