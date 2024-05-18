Günel Zeynalova: Kimyager oldum!

Müzik dünyasında ‘Azeri Kızı Günel’ olarak tanınan Günel Zeynalova, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı. Pandemi döneminde evde boş durmayıp kaş ve kirpik bakım serumu yaptığını belirten Zeynalova, şimdilerde bu konuda daha profesyonel adımlar attığını söyledi.