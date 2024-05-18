'Ben Marsel'den daha çocuğum'

Kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun ile mutlu bir evlilik sürdüren Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir mekândan oğlu Marsel ile çıkarken görüntülendi.Oğlu Marsel'i aracına bırakan Erkan Kolçak Köstendil, gazetecilerin yanına gelerek kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.Ünlü oyuncu Köstendil; "Ben her gün Marsel'leyim. Takılıyoruz biz birlikte ve ben çok keyif alıyorum. Cansu, sette zaten ben de kankamla geziyorum. Barselona'daydık onunla beraber gezdik. Benimle tiyatroya geldi, o da yardım etti bize. Ben ondan daha çocuğum zaten. O benimle oynuyor" diyerek güldü.