5 sene sonra sahnelere döndü

Bir döneme damgasını vuran şarkıları seslendiren Neşe Karaböcek, oğlunu kaybetmesinin ardından 5 yıl sonra sahnelere döndü. Neşe Karaböcek, düzenlenen özel bir gecede 2,5 saat boyunca şarkılarını seslendirdi.

Neşe Karaböcek, "Sürünüyorum", "Kırılsın Ellerim", "Kaybolan Hayaller" ve "Artık Sevmeyeceğim" gibi şarkılarla hafızalarda yer edindi. Uzun zamandır sahnelerden uzak olduğu bilinen ünlü sanatçı Neşe Karaböcek, 2019 yılında evlat acısı yaşadı.Neşe Karaböcek'in gazeteci Tevfik Yener'den dünyaya gelen oğlu Hasan Ali Yener 2019 yılında hayatını kaybetmişti.Oğlunu kaybetmesinin ardından sahnelerden uzak duran Karaböcek, 5 yıl sonra konser verdi. Ünlü isim, sahnede 2,5 saat kaldı. Özel bir gecede konser veren, en sevilen şarkılarını ve hayranlarından gelen istekleri okuyan usta sanatçı, sahneleri özlediğini belirtti.