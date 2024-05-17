Tanyeli hastalık sürecini anlattı

Geçtiğimiz haziran ayında pankreas kanseri teşhisi konan ve tedavisi devam eden Tanyeli, abisinden gelen haberle sarsılmıştı. Ünlü ismin abisi, aylardır mücadele ettiği kansere yenik düşmüştü.Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, ölüm haberini Instagram hesabından paylaşıp, duygularını dile getirmişti:Kanser işte... Annemden sonra, 54 yaşında ağabeyimin de sebebi oldu. Aylardır mücadele eden ve her yerini saran kanser. Bugün ağabeyim de kansere yenik düştü, hakkın rahmetine kavuştu. Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikâyeydi ağabeyim. Satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu. Dünya günlüğü dersler sert, o ise çok naifti. Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız ağabeyim. Ruhun özgürleşti. Mekanın cennet bahçeleri olsun. Allah’ımdan niyaz ederim, dualarım duyulsun. Seni çok seviyorum, hoşçakal ağabeyim.Tanyeli, geçtiğimiz hafta eşi İlker Sünnili ile Nişantaşı City's'de görüntülenmişti. Muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara yanıt veren ünlü isim, "10 gün sonra ilk defa evden dışarı çıkabildim. İyiyim ama biraz kalabalık. Hava almak istedim. Ödül törenine gideceğim akşam, alışveriş yaptım. Kalabalıkta durmamaya gayret gösteriyorum. Çok büyük bir salgın var. Tedavi sürecinde olduğum için enfeksiyona açığım. Bir grip oldum. Kanserden değil gripten gidiyorum sandım. Şu andaki grip salgını koronavirüsten daha beter. İnsanı yerle bir ediyor. Hepimiz dikkat edelim" dedi.Son olarak YouTube kanalında yayınlanan bir programa konuk olan Tanyeli, sağlık durumu hakkında açıklamalar yaptı. Hastalık süreci ile ilgili soruları cevaplayan Tanyeli: 'Aman o üzülmesin aman o kırılmasın diye çabaladım yıllarca hastalık sahibi oldum beni dertleri ile hasta ettiler şimdi tedavi etmeye çalışıyorlar' diyerek sitemini dile getirdi."ORYANTAL YOK!"Başarılı oryantal Tanyeli oryantal piyasasını da değerlendirdi. Oryantal kalmadı, oryantal yok diyen Tanyeli “Oryantal gazinoda değil sanatsal yerlerde olmalı. Benım rütbem yüksek, benim gibi kim geldi, bi kendinize gelin.Son zamanlarda gerçekten iyi diyeceğim oryantal yetişmedi. Oryantal yok” şeklinde konuştu."BİR DAHA DOĞSAM İSTEMEM"Bir döneme dansları ile damgasını vuran Tanyeli “Bir daha doğsam oryantal olmak istemem. Dans etmek isterim ama oryantal dansı asla istemem ve genç kardeşlerime de tavsiye etmiyorum, merak etmesinler dans etsinler ama oryantal değil” sözleri dikkat çekti.