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İsmail Ege'den Barış Akarsu açıklaması

Hande Ünal ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, önceki gece Armutlu'da görüntülendi. Babalık duygusu ve kızı Azra ile ilgili konuşan İsmail Ege Şaşmaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 17.05.2024 - 09:20 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
2021 yılında Hande Ünal ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz aylarda kızı Azra'yı kucağına alan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, önceki gece Armutlu'daki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Babalık duygusu ve kızı Azra ile ilgili konuşan Şaşmaz, şu ifadeleri kullandı:

Ben bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim. Eşim şu an evde kızımla beraber. Mama yapmam lazım. Ben de evime gidiyorum. Kızımız Hande'ye benziyor. Aşık olduğum kadına benzemesi de benim için gurur verici.

İsmail Ege'den Barış Akarsu açıklaması

"MUTLU VE GÜLEÇ BİR KIZIM VAR"

Kızı Azra'dan sonra yaşantısından bahseden ünlü isim, "Sabah 6'da kalkıyorum. Çok mutlu ve güleç bir kızım var. Acıkınca, gazı olunca ve tuvaleti gelince ağlıyor" dedi.

özlerine; "Zor evet, her şeyini ona göre ayarlaman gerekiyor ama değiyor. Hepsine ve her şeye değiyor. Sonuçta 2 yıl kadar böyle olacak ve o halini bir daha görmeyeceğiz. Nasıl döndü, nasıl tuttu? Bu gün tutmayı öğrendi falan oluyorsun. Muhteşem bir şey bu" şeklinde konuştu.

"KIZIMA BARIŞ AKARSU'NUN ŞARKILARINI SÖYLÜYORUM"

'Barış Akarsu Merhaba' filminde Barış Akarsu'yu canlandıran ve güzel tepkiler aldığını dile getiren İsmail Ege Şaşmaz, "Barış'ın ruhu yaşadı. Ailesi ile de görüşüyorum. Kızıma da onun şarkılarını söylüyorum bazen ve onunla uyutuyorum. Çok duygusal anlarımız oldu bizim de" dedi.

İsmail Ege'den Barış Akarsu açıklaması
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