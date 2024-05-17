  • USD: 32,16 - 32,22
  • EURO: 34,96 - 35,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cannes kostümü gündem oldu!

Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne bir takı markasının onur konuğu olarak çağrılan Hande Erçel, tarzıyla sosyal medyayı ikiye böldü.

Ekleme: 17.05.2024 - 09:26 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Sosyetik çapkın Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündem olan Hande Erçel, bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak katıldı.

30 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, bu kez de Cannes kombiniyle gündeme geldi.

Kırmızı halıda poz

Cannes kırmızı halısında poz veren Hande Erçel’in kıyafet kombini kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cannes kostümü gündem oldu!

Festival için kırmızı bir elbise tercih eden Erçel, elbisesini aynı renkteki topuklu ayakkabılarla tamamladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Hande Erçel’in tarzını beğenirken bazıları ise elbisesinin aşırı gösterişli olması nedeniyle eleştirdi.

Cannes kostümü gündem oldu!


Merkez Bankası anketi açıkladı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
CHP'li İBB'nin metrobüsü korkuttu! Yolcular panik halinde tahliye edildi
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
Karadeniz kıyısındaki şehirler patlamalarla sarsıldı! Donanma karargahı vuruldu, hava üssünde savaş uçakları yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 28 Şubat Davası sanıklarına af
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Dışişleri Bakanlığına kritik atamalar
Konutta talep azaldı fiyat ucuzladı! Son 10 aydır düşüşte
CHP'li başkan rekor kırdı: İsraf diye iptal etti 1 milyon TL zarara uğrattı .
Tasarruf Tedbirleri Resmi Gazete'de: Kamuda yeni düzenlemeler
7 ilde dev operasyon: Silah kaçakçılarına ağır darbe!
Gürcistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan: Ticaret hedefi 5 milyar dolar
Dünya Bankası ve Türkiye'den 1 milyar dolarlık yenilenebilir enerji anlaşması
Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim olayları davasında cezası belli oldu
Bayraktar duyurdu! Tarihe geçen SİHA anlaşması tamamlandı!
Çiftçiye yüzde 70 ek destek! Başkan Erdoğan açıkladı! 'KDV'den muaf...'
Milli Eğitim Bakanı Tekin, mülakatların detaylarını açıkladı
6-8 Ekim olayları davasında Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi
Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-39' operasyonlarında 239 şüpheli yakalandı
Gece kulübü yangınında yeni gelişme! Valilik soruşturma izni verdi: Aralarında Beşiktaş belediye başkan yardımcıları da var
Gazze'de acı tablo! Hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 272'ye yükseldi
Türkiye'de sadece o ilde yetişiyor! Fiyatıyla zirvede: Koparana 250.000 TL'ye dayanan ceza...

Türkiye'de sadece o ilde yetişiyor! Fiyatıyla zirvede: Koparana 250.000 TL'ye dayanan ceza...

Bütün şehir o gizemli pankartı konuşuyor: Kim bu Nurettin?

Bütün şehir o gizemli pankartı konuşuyor: Kim bu Nurettin?

12 saniyede 25 milyon dolar! Aylarca üzerinde çalıştılar: Türünün ilk örneği

12 saniyede 25 milyon dolar! Aylarca üzerinde çalıştılar: Türünün ilk örneği

Başakşehir'de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı

Başakşehir'de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı

Hatay'da ürküten görüntü: Deprem habercisi mi? Denizin rengi değişti görenler hayret etti

Hatay'da ürküten görüntü: Deprem habercisi mi? Denizin rengi değişti görenler hayret etti

WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Sohbete ne gelecek?

WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Sohbete ne gelecek?