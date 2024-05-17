Bebeğiyle birlikte ilk kare!

Oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Eda Ece, yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz sene Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde dünyaevine girmişti.Ece, kısa bir süre sonra hamilelik haberini duyurmuştu. Ünlü isim bebeğin cinsiyeti ile ilgili, "Gizli gizli kız istiyordum. Buğra hep 'Fark etmez, sağlıklı doğsun da' diyordu" ifadelerini kullanmıştı.Güzel oyuncu, 4 Nisan'da kızını kucağına almıştı. Mutlu haberi Galatasaray Basketbol takımının Instagram hesabı duyurmuştu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin, kızlarına 'Mina İpek' ismini koyduğu ortaya çıkmıştı.Doğumun ardından sosyal medya sayfasından paylaşım yapan ünlü isim, "Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" diye yazmıştı.Şimdilerde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan 33 yaşındaki Eda Ece, bebeği Mina İpek ile ilk anne-kız pozunu 8.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaştı.Kızının yüzünü göstermeyen güzel oyuncu, paylaşımına "Mina'm, minnoşumla günler böyle geçiyor" mesajını yazdı.Ece'nin kısa sürede 600 binden fazla beğeni alan gönderisine; "Harika bir tablo", "Çok güzelsiniz", "Allah nazardan saklasın" ve "E bu çocuk zengin sarısı saçlı değil?" gibi mesajlar yazıldı.