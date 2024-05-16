Ünlü oyuncudan Serenay Sarıkaya göndermesi

18 yıldır ekranda olan Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncularından Şevket Çoruh, yıllardır bir parçası olduğu Arka Sokaklar'a dönüş yaptı.Dizide Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan ile bir etkinliğe katılan Şevket Çoruh'un, Serenay Sarıkaya göndermesi gündem oldu."En son eğlendiğiniz sahne" sorusuna Özgür Ozan, "Şevket'in poposuna şaplak attığım sahne var ya..." şeklinde cevap verdi.Daha sonra Şevket Çoruh ise, "Yatak sahnemizi diyorsun. Özgür Bey'le bir o olmamıştı yatağa da girdik. Milletin yanında Serenay Sarıkaya, bizim yanımızda Özgür Ozan." dedi. Bu açıklamanın üzerinde seyirci kahkahaya boğuldu.