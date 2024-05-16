Son hali görenleri şaşırttı!

Arda Kural rol aldığı Eyvah Babam, Lise Defteri, Emret Komutanım ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi yapımlarda rol almasının ardından büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Yerli Leonarda DiCaprio olarak anılan Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşadı ve ekranlardan elini eteğini çekti.Yakışıklılığı ile genç kızların gönlünde taht kurmayı başarmış olan Arda Kural'ın eski kötü günlerine döndüğü iddia edildi. Fazla kilolarından kurtulup saç ektirdiği gözlemlenen Kural'ın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Kural'ın son halini görenler, "Bir an evvel topla kendini", "Kumaşı kaliteli", "Dön artık ekranlara", "Zayıfla dedik ama bu kadar da değil" şeklinde yorumlar yapıldı.