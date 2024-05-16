Oğlunu sete götürdü

2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturan Buğra Gülsoy, yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle geçtiğimiz yıl boşandı. Yakışıklı oyuncu Buğra Gürsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün bu evliliğinden ise Cem adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.Şimdilerde Demet Evgar ile başrollerini paylaştığı 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinde hayat verdiği 'Evren' karakteriyle büyük beğeni toplayan Gülsoy, oğlu Cem'i sete götürdü.Yakışıklı oyuncu sette çektiği kareyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden takipçileri ile paylaştı. İşte Buğra Gülsoy'un o paylaşımı;