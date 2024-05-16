Oğlunu sete götürdü
Bahar dizisinin sevilen isimlerinden olan Buğra Gülsoy oğlunu sete götürdü. Buğra Gülsoy, Bahar setinde çektiği kareyi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturan Buğra Gülsoy, yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle geçtiğimiz yıl boşandı. Yakışıklı oyuncu Buğra Gürsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün bu evliliğinden ise Cem adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.
BUĞRA GÜLSOY, OĞLU CEM'İ BAHAR DİZİSİ SETİNE GÖTÜRDÜ
Şimdilerde Demet Evgar ile başrollerini paylaştığı 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinde hayat verdiği 'Evren' karakteriyle büyük beğeni toplayan Gülsoy, oğlu Cem'i sete götürdü.
Yakışıklı oyuncu sette çektiği kareyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden takipçileri ile paylaştı. İşte Buğra Gülsoy'un o paylaşımı;
BUĞRA GÜLSOY, OĞLU CEM'İ BAHAR DİZİSİ SETİNE GÖTÜRDÜ
Şimdilerde Demet Evgar ile başrollerini paylaştığı 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinde hayat verdiği 'Evren' karakteriyle büyük beğeni toplayan Gülsoy, oğlu Cem'i sete götürdü.
Yakışıklı oyuncu sette çektiği kareyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden takipçileri ile paylaştı. İşte Buğra Gülsoy'un o paylaşımı;