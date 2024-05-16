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Hazal Kaya'dan 'Aşk-ı Memnu' paylaşımı!

2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, bir döneme damgasını vurmuştu. Fenomen haline gelen dizide Nihal Ziyagil karakterini canlandıran Hazal Kaya, efsane yapımla ilgili Instagram sayfasından paylaşım yaptı.

Ekleme: 16.05.2024 - 09:09 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya'nın yer aldığı 'Aşk-ı Memnu, Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemlerde reyting rekorları kırmıştı.

Halit Ziya Uşaklıgil'in eseri olan 'Aşk-ı Memnu', ilk olarak 1899-1900 yıllarında Servet-i Fünûn dergisinde seri olarak yayınlandıktan sonra, 1900'de kitap olarak yayımlanmıştı. Kitaptan uyarlanan dizi, 2008 yılında ilk bölümüyle ekranlara gelmiş ve 2010 yılında final yapmıştı.

'AŞK-I MEMNU'NUN NİHAL'İNDEN PAYLAŞIM

Tekrar bölümleri bile hala reyting rekorları kıran 'Aşk-ı Memnu', aradan yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor.

'Aşk-ı Memnu', son olarak dizide Nihal Ziyagil karakterine hayat veren Hazal Kaya'nın 7.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Hazal Kaya'dan 'Aşk-ı Memnu' paylaşımı!

"EŞİMİN EVE GELDİĞİNİ BELİRTİYORUM"

2019'da dünyaevine girdiği Ali Atay ile 'Aşk-ı Memnu'yu izledikleri bir anı hikayeler bölümünden paylaşan Kaya, şu mesajı yazdı:

Eşim eve geldi demeden, eşimin eve geldiğini belirtiyorum. Firdevs Hanım'ın kumarda yakalandığı bölümü izliyoruz. Ziyagil'ler yine çok mağdur!

Güzel oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hazal Kaya'dan 'Aşk-ı Memnu' paylaşımı!
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