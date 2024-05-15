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Tartışmaya son noktayı koydu

Konuşanlar programı ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya önceki gün katıldığı ödül töreninde Cem Yılmaz ile yaşadığı "veteran komedyen" polemiği hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Hasan Can Kaya, "Şakalaştık, bitti" diyerek Cem Yılmaz ile tartışmasını noktaladı.

Ekleme: 15.05.2024 - 08:27 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:28 / Editör: Ozge Selin
Cem Yılmaz, bir gösterisinde Hasan Can Kaya'yı diline dolamıştı. Cem Yılmaz, "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi" dedikten sonra meslektaşının taklidini yapması ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Tartışmaya son noktayı koydu

Hasan Can Kaya da, "Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış, neler diyeceksiniz?" sorusuna, "Evet, çocuklar izletti. Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini takdir ettim" cevabını vermişti.

Bir ödül törenine katılan Kaya, Yılmaz ile olan polemiği hakkında, "Ben komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı, sevgi dolu konuşuyorum. Yani zaten böyle güzel bir meslek herkes kendi kitlesiyle mutlu. Böyle futbol gibi, spor branşı gibi kapışılan bir alan değil yani kapışmanın gereği olan bir alan değil. Benim açımdan negatif bir durum yok. Yani bence tadında şakalaştık, bitti. Ben açıkçası öyle bakıyorum" dedi.

Tartışmaya son noktayı koydu
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