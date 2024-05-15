Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken hamle!

İlk olarak Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanınan bir isim haline gelen ve son dönemde Mısırlı milyarder Meedo ile evliliğini tek celsede bitirmesiyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı özel hayatıyla magazin basınında yerini almaya devam ediyor.Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sıkça adından söz ettiren Şeyma Subaşı, yeni bir isimle daha anılmaya başlandı.ŞEYMA SUBAŞI İLE KERİM SABANCI TAKİPLEŞMEYE BAŞLADIŞeyma Subaşı, bu kez de Sabancıların küçük oğlu Kerim Sabancı ile anılmaya başladı. Yakın zamanda bir markanın davetinde tanışan çift, birbirlerini takibe aldı.