Elbisesi beğeni topladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın popüler isimlerinden olan Zehra Güneş son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yerini alıyor. Başarılı voleybol kariyerinin yanı sıra Zehra Güneş hem sosyal medya paylaşımları hem de güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.Güzel voleybolcu Zehra Güneş, geçtiğimiz akşam katıldığı bir davette mavi sırt dekolteli tek kollu bir elbise tercih etti. Güneş, sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.Sosyal medya kullanıcıları ünlü voleybolcu hakkında, "Masallardaki mavi periler gibi" yorumlarında bulundu. Başarılı voleybolcu ise bu yorumla paylaşılan fotoğrafa sayfasında yer verdi.