Çocukluk travmasını itiraf etti
Oyuncu, komedyen ve yazar Tiffany Haddish yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düştü. Çocukluk travmalarından bahseden Tiffany Haddish, yıllar sonra itirafta bulundu.
Tiffany Haddish, konuk olduğu programda hakkında bilinmeyenleri ve travmalarından bahsetti. Yaşadığı bazı travmatik deneyimler nedeniyle ünlü bir şovmen olacağını asla düşünmediğini söyleyen Tiffany Haddish yaşadıklarını ilk kez anlattı.
"21 YAŞINA GELECEĞİMİ BİLE DÜŞÜNMEMİŞTİM"
Ölüm korkusunu yaşadığını itiraf eden ünlü isim şu ifadeleri kullandı:
"21 yaşına geleceğimi bile düşünmemiştim. 21 yaşımdan önce öleceğimi düşündüm çünkü etrafımda insanlar vuruluyordu. O kadar çok cenazeye katılmıştım ki. O kadar çok arkadaşım öldürülüyordu ki. Etrafımda o kadar büyük bir yıkım vardı ki ben... Bunu başarabileceğimi düşünmemiştim."
"21 YAŞINA GELECEĞİMİ BİLE DÜŞÜNMEMİŞTİM"
Ölüm korkusunu yaşadığını itiraf eden ünlü isim şu ifadeleri kullandı:
"21 yaşına geleceğimi bile düşünmemiştim. 21 yaşımdan önce öleceğimi düşündüm çünkü etrafımda insanlar vuruluyordu. O kadar çok cenazeye katılmıştım ki. O kadar çok arkadaşım öldürülüyordu ki. Etrafımda o kadar büyük bir yıkım vardı ki ben... Bunu başarabileceğimi düşünmemiştim."