Çocukluk travmasını itiraf etti

Tiffany Haddish, konuk olduğu programda hakkında bilinmeyenleri ve travmalarından bahsetti. Yaşadığı bazı travmatik deneyimler nedeniyle ünlü bir şovmen olacağını asla düşünmediğini söyleyen Tiffany Haddish yaşadıklarını ilk kez anlattı.Ölüm korkusunu yaşadığını itiraf eden ünlü isim şu ifadeleri kullandı:"21 yaşına geleceğimi bile düşünmemiştim. 21 yaşımdan önce öleceğimi düşündüm çünkü etrafımda insanlar vuruluyordu. O kadar çok cenazeye katılmıştım ki. O kadar çok arkadaşım öldürülüyordu ki. Etrafımda o kadar büyük bir yıkım vardı ki ben... Bunu başarabileceğimi düşünmemiştim."