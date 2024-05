Ünlü oyuncu evlat edindi!

Ünlü oyuncu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Mahallenin Muhtarları dizisi ile ünlü bir isim haline gelen Esra Akkaya, uzun zamandır ekranlarda yok.Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat sürüyor.Esra Akkaya, sosyal medya hesabından zaman zaman hayatına dair detayları paylaşıyor. Esra Akkaya son olarak oğlu Can ile bir karesini paylaşarak takipçilerini şaşırttı.Akkaya'nın oğlu Can Alex'in son haline sanatçı dostlarından ve hayranlarından yorum yağdı.Oyuncu ve oğluna "Büyümüş", "Çok tatlısınız" yorumları geldi.