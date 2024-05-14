Son haliyle görüntülendi!

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle son 2 sezona damgasını vurdu. Ancak usta oyuncu geçtiğimiz aylarda, beyin kanaması geçirdiği sebebi ile acil ameliyata alındı. 1 buçuk ayda 3 ameliyat geçiren 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen, bunun üzerine diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.Son olarak usta oyuncu sokakta yürürken görüntülendi. Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ünlü isim kendisine gelen "Geçmiş olsun" dileklerine teşekkür ederek yoluna devam etti.İşte Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'in son hali!