Çağla Şıkel'i ti'ye alındı!

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla ünlü bir isim haline gelen Yasemin Sakallıoğlu, bu defa son dönemde meditasyona ağırlık veren ve buna yönelik etkinlikler gerçekleştiren Çağla Şıkel’i ele aldı.Şıkel, geçtiğimiz yaz soğuk korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya girerek adeta bir akım başlatmıştı. Ardından karanlık inzivaya çekilmiş ve gözleri 3 gün boyunca bantla kapalı şekilde kalmıştı.Son olarak 2500 TL verip, yemek yemeyip, su içmeyip kendini Kırklareli’nde karanlık bir kulübeye 11 saat boyunca kapatmıştı.Çağla Şıkel'in karanlık inziva deneyimine karşılık gardırop içinde komik bir video çeken Yasemin Sakallıoğlu, "Zenginlerin meditasyon yöntemleri" başlıklı paylaşımında; "Erken rezervasyon için yorumlara boy, kilo ve yaşınızı yazın size uygun karanlık odayı ayarlayalım" ifadelerini kullandı.Çağla Şıkel de kendisi hakkında yapılan bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. Şıkel de Sakallıoğlu'na; "Çok tatlısın yaa izlerken evde kendimi koltuğa fırlattım" sözleriyle seslendi.