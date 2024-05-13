Ünlü voleybolcuya beğeni yağıyor!

Türkiye A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi 24 yaşındaki Zehra Güneş, başarısı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor.En çok kazanan 10 voleybolcudan birisi olarak anılan Zehra Güneş'in tarzı da çok beğeniliyor.Güzel voleybolcu, önceki gün katıldığı bir davette mavi sırt dekolteli elbise giydi. Güneş'e fanlarından beğeni yağdı.Fanlar 'Masallardaki mavi periler gibi' yorumlarında bulundu. Başarılı voleybolcu ise bu yorumla paylaşılan fotoğrafa sayfasında yer verdi.