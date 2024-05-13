Nesrin Cavadzade'den ilginç paylaşım

Anneler Günü'nü kutlayan ünlüler paylaşım yapmaya devam ediyor.Şu sıralar Şahane Hayatım dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle dikkati çeken Nesrin Cavadzade ise Anneler Günü paylaşımı yapan isimler kervanına katıldı.Güzel isim sosyal medya hesabından herkesin beğenisini kazanan bir paylaşım yaptı."Gelecekteki anneliğimin de Anneler Günü kutlu olsun" diyen Nesrin Cavadzade, doğal bir poz yayınladı.Güzel ismin kucağında bir çocukla verdiği pozu gören hayranları, ne zaman evleneceğini sordu. Cavadzade, Gökhan Alkan ile nişanlanmış ancak ikili nikah masasına oturmadan ayrılmıştı.