Ayrılık sonrası ilk açıklama!
Zeynep Bastık sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile olan ayrılıkları hakkında konuştu. Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız tam bir yıldır görüşüyorlardı.
Zeynep Bastık tam bir yıldır Ali Can Ayyıldız ile sevgiliydi. Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız bir yıldır devam eden ilişkilerini bitirdiler. Ünlü şarkıcı, katılmış olduğu ödül töreninde bu konu hakkında konuştu.
ZEYNEP BASTIK AYRILIK SONRASI KONUŞTU
Son şarkısı ile müzik listelerini alt üst eden Zeynep Bastık, "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olsun yeter. Böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir. İyiyiz çok iyiyiz. Hiçbir sorun yok. Kendisine mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
ZEYNEP BASTIK AYRILIK SONRASI KONUŞTU
Son şarkısı ile müzik listelerini alt üst eden Zeynep Bastık, "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olsun yeter. Böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir. İyiyiz çok iyiyiz. Hiçbir sorun yok. Kendisine mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.