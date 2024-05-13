Ayrılık sonrası ilk açıklama!

Zeynep Bastık tam bir yıldır Ali Can Ayyıldız ile sevgiliydi. Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız bir yıldır devam eden ilişkilerini bitirdiler. Ünlü şarkıcı, katılmış olduğu ödül töreninde bu konu hakkında konuştu.Son şarkısı ile müzik listelerini alt üst eden Zeynep Bastık, "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olsun yeter. Böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir. İyiyiz çok iyiyiz. Hiçbir sorun yok. Kendisine mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.