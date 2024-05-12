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Şarkıcı Buray zor anlarını anlattı!

A PARA'DA Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına Buray konuk oldu. Ünlü şarkıcı, yurt dışı gezilerindeki zor anlarını şöyle anlattı: "61 ülkeye gittim. Korkusuzca Avrupa'nın çok yerini gezdim. Bolivya'da 5 bin metrede uyuduk, ölümden döndük. Oksijen az olduğu için darmadağın olduk. İlaçlarımız olmasa hayatımızı kaybedebilirdik."

Ekleme: 12.05.2024 - 09:31 Güncelleme: 12.05.2024 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Buray zor anlarını anlattı!

a Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize bu hafta Buray'ı ağırladı.

En büyük ilham kaynağım doğa, deniz. Deniz kenarında dalga sesleri arasında çok güzel şarkılar çıkıyor. Şarkı sözlerimin çoğunu beraber yazdığım, 15 seneden fazla dostluğumuz olan Gözde Ançel ile birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz

14 şarkı var yeni albümde. Her şarkının bir hikâyesi var. Geçiş aralarında hiç boşluk yok. Ambiyans sesleri kaydettim. Bana ilham veren yerleri videodan kesip koydum. Örneğin Umman'da bir şelale sesi, Meksika'da köpekbalıklarıyla daldığımda suyun altında çıkan o coşku sesi, Sri Lanka'da gölün kenarında fil yıkarken çıkan sesleri kaydettim. Bedduam yok diye bir şarkım var. Tutankhamun'un mezarına indik Mısır'da. Lanetli deniyor biliyorsunuz. O uğultu sesini oradan aldım. Tango tarzında bir şarkım var. Arjantin'de tango yapılan o meşhur sokağın sesini koydum.

Şarkıcı Buray zor anlarını anlattı!

Hit şarkı yapayım diye oturmuyorum. Onun bir formülü yok. Ne kadar çok yaparsan bir iki tanesi hit oluyor. Bazen çok güzel diye düşündüğün bir şarkıya başlıyorsunuz ama yolda karar değiştiriyorsunuz. Tam tersi de oluyor. Her şarkının serüveni dinleyiciye geçmesi bizim için de sürpriz. Şarkıları çıkarırken yolu bahtı açık olsun diyoruz. Bazıları çok dinleniyor bazıları tozlu raflara karışıyor. Çok güzel dediğim şarkı tutmuyor, bazı şarkıların da değerini ben anlamamış oluyorum. Mesela, en çok bilinen şarkılarımdan biri olan Sen Sevda mısın, albüme koysam mı diye düşündüğüm bir şarkıydı. Aldı gitti şarkı. Bugün değer görmeyen bir şarkı belki 5-10 sene sonra değer görebilir. Böyle şeyler de olabiliyor. O yüzden zamansız düşünmek istiyorum. Belli bir formülün peşinden ilerlemektense duymak istediğimiz müziği yapıyoruz.

Buray tarzı oluştu bence. Dinlediklerinde bu Buray şarkısı diyebiliyorlar. 90'ların sıcak samimi şarkıları vardı, onlardan çok beslendim. Kendimi geliştirip güncelliyorum ama o 90'lar bana daha sıcak geliyor hâlâ. O dokuyu kaybetmek istemiyorum.

Şarkıcı Buray zor anlarını anlattı!

ANNEMİN ALDIĞI KIRMIZI AYAKKABI UĞURLU GELDİ

Bolivya'da 5 bin metrede uyuduk Ant Dağları'nın tepesinde. Oksijen az olduğu için darmadağın olduk. İlaçlarımız olmasa hayatımızı kaybedebilirdik.

61 ülkeye gittim. İdolüm Barış Manço. 120'den fazla memleket gezip gördü sanırım. 196 memleket var. Ömrüm yettiği kadar gezmek istiyorum. Çektiğim anıları vlog olarak yayınlıyorum. 70 bölüm oldu. O kadar ye geziyorum ki bazen unutuyorum, o yüzden kaydedip paylaşıyoruz.

Küçükken annem bana kırmızı ayakkabı almıştı. Uğur getirirdi bana. Türkiye'ye geldiğimde sahneye çıkarken giymeye başladım. Her konserde giyince hayranlar da giymeye başladı. Kırmızı ayakkabı furyası başladı.


Şarkıcı Buray zor anlarını anlattı!

BABAM SAYGI DUYULAN BİR OZAN

Önce bağlama çalıyordum ben. Lisede gitara geçtim. Lise orkestrasıyla müsamerelere katıldık. Amcam da babam da müzisyen. Amcam kemençe çalardı. Erken rahmetli oldu. Babam Türk halk müziği ağırlıklı Kıbrıs folklorik müzikleriyle uğraşırdı. Besteleri var. Ayı zamanda köy köy dolaşıp türküleri toplayıp derleyen, bakanlığa arşivleyen biri. O yüzden saygı duyulan bir ozan. Bağlama, saz, org sesiyle büyüdüm. Enstrümanlarla oynuyordum. Baktık ki, karşı cins gitardan daha çok etkileniyor. Bağlamayı kenara bırakıp gitara geçtik.


Şarkıcı Buray zor anlarını anlattı!

Klasik müzik okudum. İngiltere'de ses mühendisliği master'ımı okudum. İngiltere'de 3, İspanya'da İbiza'da bir, Avustralya'da 7 sene yaşadım. Müziğimle gezip para kazanmaktı amacım. 20- 30 yaş arası çok gezdim. 30 yaşında ilk albümümü yaptım. Bir dönem otellerde çalıştım. Seyahat gemisinde çalışmayı çok istemiştim. İngilizce repertuvar oluşturdum. 400 tane şarkı söyledim. En kötü sokakta çalıp otel paramı çıkarttım. Korkusuzca Avrupa'nın çok yerini gezdim. Klas yerlerde de sahne aldım bazen de sokakta çaldım. 7 yıldızlı otelde de kaldım, Serengeti'de böceklerin arasında çadırda da...
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