Oyunculuktan önceki mesleği şaşırttı!

Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Pelin Akil. Küçük yaşta rol aldığı gençlik dizisi 'Arka Sıradakiler' ile ekran macerası başladı. Ardından şöhret basamaklarını çok hızlı çıktı.Birçok popüler dizide başrolde yer aldı. Bu süreçte kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile evlendi. Hep hayalini kurduğu ikiz çocuk sahibi oldu. Alin ve Lina ile mutlulukları perçinlendi.Bu sırada ailece daha büyük bir ünün de sahibi oldular. Birçok reklam filmi ve projede rol aldılar. Akil, son olarak atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da akıllardan silinmeyecek bir rolde izleyici karşısına çıktı.Son dönemde projelerin gözdesi olan Pelin Akil'in de şöhret yolculuğu zorlu yollardan geçiyor.Ünlü oyuncu, oyunculuk macerasına başlamadan önce çok küçük yaşlardan itibaren kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmış. Hatta bir dönem bir hava yolu şirketinde hostes olarak çalışmış.Akil, 'Büyük konuştuğum her şey başıma geldi. Bunlardan dersler çıkardım. O nedenle hep dikkatli adımlar atarım.Küçük yaşımdan beri çalışıyorum. Hep kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Sadece oyunculuk yapmadım. Daha öncesi de var. Çok ufakken kendi yaptığım takıları satıyordum.Sonra da bir hava yolu şirketinde hosteslik de yaptım. Şu anda sevdiğim işi yapıyorum. Ama eskiye baktığımda hayatın o kadar planlanan bir şey olmadığını gördüm' dedi. Ünlü oyuncu annesinin hâlâ hosteslik dönemine ait eşyalarını sakladığını da söyledi.