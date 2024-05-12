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Meğer eşiyle aynı dizide yer alıyormuş!

Başarılı oyuncu Defne Kayalar, hakkında merak edilenler sosyal medyada gündem oldu. Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız Defne Kayalar, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden oldu. Defne Kayalar, son olarak ise Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. İclal Savcı, karakterine hayat veren Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Ekleme: 12.05.2024 - 09:20 Güncelleme: 12.05.2024 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Ödüllü oyuncu Defne Kayalar, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yargı dizisine ünlü oyuncu Defne Kayalar, dahil oldu, takipçileri hakkındaki gerçekleri duyunca çok şaşırdı. Kayalar, 'İclal Savcı' olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Güzel oyuncu Defne Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü oyuncu Defne Kayalar, sosyal medyada trend oldu.

Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Meğer eşiyle aynı dizide yer alıyormuş!

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Gündemdeki projeleri ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Türk oyuncu Defne Kayalar'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından sıkça merak ediliyor. Kayalar, 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde asistanlık yaptı.

Oyunculuğa adım attığı yıllarda Uğur Yücel ile çalışarak kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Defne Kayalar, 2003 yılında 'Alacakaranlık' dizisi ve 2004 yılında 'Yazı Tura' filmi ile dikkatleri üzerine çekti.

Meğer eşiyle aynı dizide yer alıyormuş!

Sonraki yıllarda birçok projede yer alarak başarısını pekiştiren Kayalar, 2014 yılında 'Medcezir' dizisindeki 'Sedef Kaya' karakteriyle televizyon ekranlarına geri döndü.

Son olarak 'Kuş Uçuşu' dizisinde canlandırdığı 'Gül' karakteriyle izleyicilerle buluşan Defne Kayalar, kariyerine yeni projeler eklemeye devam etmektedir. Başarılı oyuncunun film ve diziografisi arasında '20 Dakika,' 'Al Yazmalım,' 'Delibal,' 'Hakan: Muhafız,' 'Menajerimi Ara' gibi önemli yapımlar bulunmaktadır.

Defne Kayalar'ın oyunculuk kariyeri ve projeleri izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Meğer eşiyle aynı dizide yer alıyormuş!

Defne Kayalar, Yargı dizisine dahil olmuştu. Dizinin yönetmeni Ali Bilgin'in oyuncu eşi Defne Kayalar'ın yeni savcı olarak diziye dahil olması yankı uyandırdı. Defne Kayalar ve yönetmen eşi Ali Bilgin sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.
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