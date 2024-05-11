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Beyaz Gazete
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'Kendini çok önemseyen insanları sevmem!'

Son olarak dijital platformda bir dizide rol alan, 'Override' oyunu ile tiyatro sahnesinde olan Çağlar Ertuğrul, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Ekleme: 11.05.2024 - 15:37 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Nişantaşı'nda görüntülenen Çağlar Ertuğrul, "Arkadaşımla kahve içtim şimdi de eve geçiyorum. Her şey yolunda, dijitaldeki işime şok güzel tepkiler geliyor. Tiyatro oyunum devam ediyor. Yeni bir dizi projem var, gayet yoğun ve güzel geçiyor benim için" ifadelerini kullandı.

'Kendini çok önemseyen insanları sevmem!'

"MAÇLARI YERİNDE İZLEMEK İSTİYORUM"

Bu yaz Avrupa ağırlıklı gezmeyi düşündüğünü belirten Ertuğrul, "Hem Filenin Sultanları'nı hem de A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlarını yerinde izlemek istiyorum, böyle bir planımız var" şeklinde konuştu.

Yoğun tempoda sağlığını çok vitamin alarak ve her şeyi yemeyerek koruduğunu söyleyen oyuncu, "Kudret Narı diye bir şey var, herkese tavsiye ediyorum" dedi.

'Kendini çok önemseyen insanları sevmem!'

"KENDİNİ ÇOK CİDDİYE ALMAM"

Gazetecilerin kendisini Teoman’a benzetmesine ünlü isim, "Yüzde 50 diyelim, kendimi çok ciddiye almam, kendini çok önemseyen insanları sevmem. Az önce arkadaşımla otururken bir şey dikkatimi çekti; trafikte insanlar çok bencil, bu bence çok saygısız bir durum" ifadelerini kullandı.













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