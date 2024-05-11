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Hülya Koçyiğit'ten 'sahte hesap' uyarısı!

Yeşilçam efsanelerinden Hülya Koçyiğit, sosyal medyada adını açılan sahte hesaplara karşı takipçilerini uyardı.

Ekleme: 11.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
Hülya Koçyiğit, Instagram hesabındanaçıklama yayınladı: Benim x (twitter) hesabım yoktur. Resmi olarak kullandığım tek sosyal medya hesabım ‘hulyakocyigitresmi' profil adıyla instagram'dır. Adıma açılan hiçbir sosyal medya hesabını ve hesabın yazdıklarını ciddiye almamanızı bir kez daha bilginize sunarım.

Hülya Koçyiğit'ten 'sahte hesap' uyarısı!

'SANAT VE SPORLA RUHUNUZU BESLEYİN'

Usta sanatçı, 'Sahte hesaplar açıp, kıymetli zamanını bu işlere harcayanlara açıp kitap okumalarını, bilimden, sanattan, spordan faydalanarak ruhlarını beslemelerini sevgiyle tavsiye ederim' ifadelerini kullandı.
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