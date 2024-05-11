Hülya Koçyiğit'ten 'sahte hesap' uyarısı!

Hülya Koçyiğit, Instagram hesabındanaçıklama yayınladı: Benim x (twitter) hesabım yoktur. Resmi olarak kullandığım tek sosyal medya hesabım ‘hulyakocyigitresmi' profil adıyla instagram'dır. Adıma açılan hiçbir sosyal medya hesabını ve hesabın yazdıklarını ciddiye almamanızı bir kez daha bilginize sunarım.Usta sanatçı, 'Sahte hesaplar açıp, kıymetli zamanını bu işlere harcayanlara açıp kitap okumalarını, bilimden, sanattan, spordan faydalanarak ruhlarını beslemelerini sevgiyle tavsiye ederim' ifadelerini kullandı.