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Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı!

Son olarak Burak Deniz ile birlikte kamera karşısına geçtiği 'Bambaşka Biri' projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, Portekiz'e gitti. Ülkenin başkenti Lizbon'da çektiği fotoğrafları yayınlayan ünlü ismin kombininin detayları ortaya çıktı.

Ekleme: 11.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı 'Bambaşka Biri' ile izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiriyor.

Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı!

Sevgilisi ile ülke ülke gezen 30 yaşındaki Erçel, tarzıyla da magazin gündemine konu oluyor.

Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı!

PORTEKİZ'E UÇTU

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, son olarak Portekiz'e uçtu. Erçel, ülkenin başkenti Lizbon'da çektiği fotoğrafları 31.9 milyon takipçisi bulunan sosyal medya sayfasından paylaştı.

Erçel'in aynadan çektiği bu karenin ardından, kombininin detayları da ortaya çıktı.

Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı!

108 BİN TL'LİK KOMBİN!

'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasına göre; güzel oyuncunun yüzü olduğu markayaait büstiyeri 2 bin 799, ceketi ise 4 bin 799 TL değerinde. Pembe spor ayakkabıları 4 bin 29 TL olan Erçel'in, ünlü bir markaya ait çantası ise tam olarak 96 bin 325 TL.

Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı!

YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, güzel oyuncunun tarzına; "Muhteşemsin Hande", "Oyunculuk anlamında başarılı değil ama bu kombin işlerinde çok başarılı buluyorum Hande'yi" ve "Güzellik!" gibi yorumlar yapıldı.
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