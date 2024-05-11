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Barış Arduç'tan Anneler Günü esprisi!

Altı yıllık ilişkinin ardından hayatlarını birleştiren Barış Arduç ile Gupse Özay, mutlu bir evlilik sürdürüyor. 20 aylık Jan Asya adında bir kızları olan çiftten Arduç'a, eşinin yanında "Anneler Günü için hediye aldınız mı?" sorusu geldi.

Ekleme: 11.05.2024 - 15:47 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Gupse Özay ile Barış Arduç, 'Deliha' filminin setinde başlayan ilişkilerini Temmuz 2020'de nikâh masasına taşımış, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

Barış Arduç'tan Anneler Günü esprisi!

GÜLDÜREN CEVAP

Ünlü çift, önceki gün Armutlu'da bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının "Anneler Günü için hediye aldınız mı?" sorusuna yakışıklı oyuncu, "Yakacaksınız beni" cevabıyla herkesi güldürdü.

Barış Arduç'tan Anneler Günü esprisi!

"HEDİYE ALIRSA DAHA TATLI OLUR"

Anne olmanın çok tatlı ve tarif edilmez bir duygu olduğunu belirten Gupse Özay, "Barış hediye alırsa daha tatlı bir duygu olur" sözleriyle, eşine esprili bir karşılık verdi.

Keyifleri bir hayli yerinde olan oyuncu çift, Anneler Günü sohbeti sonrası muhabirlere teşekkür ederek evlerinin yolunu tuttu.


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