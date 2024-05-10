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Yargı'nın yıldızlarından esprili paylaşım!

Yargı dizisinde başrollerini paylaşan ve herkes tarafından beğenilen Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in son paylaşımı sevenlerini güldürdü.

Ekleme: 10.05.2024 - 09:11 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Reyting rekorları kıran yapımlardan "Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile ününe ün katan oyuncu Kaan Urgancıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen isimlerden.

Dizideki partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan Kaan Urgancıoğlu, yeni yaşına girdi.

Yargı'nın yıldızlarından esprili paylaşım!

"İyi ki doğan biri (asla yaşlanmıyor)"

İki ünlü ismin yeni sosyal medya paylaşımı güldürdü. Kaan Urgancıoğlu'nun doğum gününü kutlayan Pınar Deniz, yakışıklı isim için "İyi ki doğan biri (asla yaşlanmıyor)" yazdı.

"Hala partneriz"

Ardından yaşlandırma filtresiyle paylaşım yapan Deniz, "Hala partneriz." şeklinde esprili bir not yazarak herkesi güldürdü…

Yargı'nın yıldızlarından esprili paylaşım!

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