Neslihan Yargıcı'dan Nilüfer'e ağır eleştiri

Türkiye turnesine çıkan Nilüfer, bir konserine transparan bir elbise giyerek çıktı. Mayo üzerine ince transparan elbise tercih eden Nilüfer, herkesi şaşırttı. Sahnede "Baktım herkes transparan, bir ben mi kaldım ahlak nöbetçisi? Bana ne ya, çıktım bakın. Ne var ayrıca, insanlar sokakta giyiyor! Neticede bacak işte" yorumunu yaptı.Nilüfer'in kıyafeti sosyal medyada gündem olurken, modacı Neslihan Yargıcı'dan sert bir eleştiri geldi.Yargıcı, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Gördüğüm an çok yadırgadım. Mesele bacak açık, kapalı meselesi değil. Kariyer, ses, duruş, Türkiye'nin en iyi seslerinden. Düz siyah bir elbise yeterliydi bence. Aksesuvarlara bile gerek yok. Kendisi pırlanta değerinde. Şaka yapmıyorum. Geçen senelere yazık! O itibara yazık! Kıyafeti tasarlayan yeni yetme olmalı."