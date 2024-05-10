Neden estetik yaptırmadığını açıkladı

Güneşi Beklerken dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Hande Doğandemir'den estetik açıklaması geldi.

Bir dönemin en beğenilen gençlik dizilerinden Güneşi Beklerken ile tanınan Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşuluyor.



Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen bir takipçi yorumuna verdiği cevapla gündem olmuştu.



Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından kendi kurduğu markayı tanıtmak için çektiği bir makyaj videosu yayınladı. Doğandemir'in yayınladığı videoya bir takipçisi, 'Oynadığı tüm diziler final yapınca çareyi Influencer olmakta bulmuş ama gel görün ki onu bile becerememiş. Bir nemlendirici sür suratına... Tüm tuşlara aynı anda basıyorsun.' yorumunu yaptı. Hande Doğandemir ise yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:



Takipçisine kızdı



'Oyunculuğa devam, tiyatro oyunuma ve sinema filmlerime beklerim. Influencer olmayı aşağılaman bir kenara bir kadın girişimci olarak kurduğum marka ile bir video çektim. Birilerine çalışarak üreterek ilham vermek çok kıymetli, sen ne iş yapıyorsun ablacığım önce terbiyeli olacaksın.'



Özel bir dergiye açıklamada bulunan oyuncu Hande Doğandemir, şunları söyledi;



'Çok iddialı biri değilim'



'Çok iddialı biri değilim. Emin ve ayakları yere basarak devam etmeyi tercih ederim. Sakin suları severim.



Yalnızlığıma çok düşkünüm. Özel hayatımda ilişkisiz yapamayan biri hiç olmadım.



'Hayal kurarken bile garanticiyim'



Hayal kurarken bile garanticiyim. En azından hayal kurarken daha cesaretli, daha bağımsız olmayı isterdim.



'Köpeğim en yakın arkadaşım



Köpeğim en yakın arkadaşım. Her an yanımda olsun istiyorum. Bir insan gibi davranıyor.



Kendimle çok aşırı konuşurum. Keşke hiçbir şey düşünmesem. Ama zihnimin durduğu anlar yok gibi.



'Rahatına düşkün biriyim'



Rahatına düşkün biriyim. O yüzden günlük hayatta spor giyinmeyi tercih ediyorum.



'Bana yakışmıyor'



Estetik yaptırırsam saklamam. Bana yakışmıyor, o yüzden ilgi alanımda değil.'