Bebek müjdesi geldi!

Evlilikte altıncı yıllarını dolduran Hailey Bieber ve Justin Bieber anne-baba oluyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ve güzeller güzeli eşinden mutlu haber geldi.Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından ağlayan fotoğrafını paylaşan Justin Bieber, herkesi merakta bırakmıştı.Ünlü şarkıcının gözyaşlarının nedeni ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bugün ünlü çiftten şaşırtan hamle geldi. Kişisel hesaplarından bir video yayınlayan çift, hayranlarına müjdeli haberi verdi.2018 yılında evlenen ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.