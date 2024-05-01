Reynmen'den sürpriz evlilik teklifi!

'Reynmen' lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşamaya başlamış, ilişkilerini sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğrafla duyurmuştu.Geçtiğimiz sene KKTC'de sahne alan şarkıcı, ilişkisi ile ilgili soruları karşısında "Her şey harika gidiyor. Aşığım. Evlilik neden olmasın?" diyerek, samimi bir itirafta bulunmuştu.Reymen, başka bir röportajında ise "Ufukta evlilik görünüyor mu?" sorusunu yönelten gazetecilere; "Bazı sorular cevapsız kalabilir, büyüsü bozulmasın" yanıtını vermişti.Yusuf Aktaş, nikah masasına oturmakla ilgili yaptığı bu açıklamaların ardından, sevgilisi Cansu Kurtaran'a evlilik teklifinde bulundu. Müjdeli haberi sosyal medya sayfalarından duyuran çift, peş peşe yayınladıkları karelere yüzük ve kalp emojisi ekledi.Reynmen ile Kurtaran'ın kısa sürede 295 bin beğeni alan gönderisine; "Mutluluklar", "Hayırlı olsun" ve "Maşallah size" şeklinde 3 bine yakın yorum geldi.