Reynmen'den sürpriz evlilik teklifi!
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, geçtiğimiz sene yaptığı sürpriz bir paylaşımla, Emire Cansu Kurtaran ile aşkını ilan etmişti. Aşkları tam gaz devam eden ünlü çift, evleneceklerini duyurdu.
'Reynmen' lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşamaya başlamış, ilişkilerini sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğrafla duyurmuştu.
"NEDEN OLMASIN?"
Geçtiğimiz sene KKTC'de sahne alan şarkıcı, ilişkisi ile ilgili soruları karşısında "Her şey harika gidiyor. Aşığım. Evlilik neden olmasın?" diyerek, samimi bir itirafta bulunmuştu.
Reymen, başka bir röportajında ise "Ufukta evlilik görünüyor mu?" sorusunu yönelten gazetecilere; "Bazı sorular cevapsız kalabilir, büyüsü bozulmasın" yanıtını vermişti.
MÜJDELİ HABERİ VERDİLER
Yusuf Aktaş, nikah masasına oturmakla ilgili yaptığı bu açıklamaların ardından, sevgilisi Cansu Kurtaran'a evlilik teklifinde bulundu. Müjdeli haberi sosyal medya sayfalarından duyuran çift, peş peşe yayınladıkları karelere yüzük ve kalp emojisi ekledi.
YORUM YAĞDI
Reynmen ile Kurtaran'ın kısa sürede 295 bin beğeni alan gönderisine; "Mutluluklar", "Hayırlı olsun" ve "Maşallah size" şeklinde 3 bine yakın yorum geldi.
"NEDEN OLMASIN?"
Geçtiğimiz sene KKTC'de sahne alan şarkıcı, ilişkisi ile ilgili soruları karşısında "Her şey harika gidiyor. Aşığım. Evlilik neden olmasın?" diyerek, samimi bir itirafta bulunmuştu.
Reymen, başka bir röportajında ise "Ufukta evlilik görünüyor mu?" sorusunu yönelten gazetecilere; "Bazı sorular cevapsız kalabilir, büyüsü bozulmasın" yanıtını vermişti.
MÜJDELİ HABERİ VERDİLER
Yusuf Aktaş, nikah masasına oturmakla ilgili yaptığı bu açıklamaların ardından, sevgilisi Cansu Kurtaran'a evlilik teklifinde bulundu. Müjdeli haberi sosyal medya sayfalarından duyuran çift, peş peşe yayınladıkları karelere yüzük ve kalp emojisi ekledi.
YORUM YAĞDI
Reynmen ile Kurtaran'ın kısa sürede 295 bin beğeni alan gönderisine; "Mutluluklar", "Hayırlı olsun" ve "Maşallah size" şeklinde 3 bine yakın yorum geldi.