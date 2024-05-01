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Beyaz Gazete
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Hadise'den samimi açıklama!

Özel hayatı merak edilen Hadise, önceki gün gittiği lansmanda hayatında kimsenin olmadığını söyledi. Hadise, aşkla ilgili samimi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 1.05.2024 - 09:14 Güncelleme: 1.05.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Konserdeki dansları, açıklamaları ve kostümleriyle sık sık gündem olan Hadise, önceki gün, yüzü olduğu otomobil markasının lansmanındaydı.

"Her aşk iyi gelmiyor maalesef"

Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Hadise, "Her aşk iyi gelmiyor maalesef. Partneriniz size her konuda destek oluyorsa, o aşk gerçek ve değerlidir. Ben böyle bir aşk için savaşırım ama böyle bir aşk yoksa da anında bırakırım." dedi.


Hadise'den samimi açıklama!

Şarkıcı "Hayatımda kimse yok. Kendimle çok mutlu olduğum bir dönemdeyim.

"Ciddi ilişkilerimden biri zaten pandemi zamanıydı, biri de pandemiden hemen sonraydı. Aşk için konserleri ve işlerimi bırakma durumum olmadı.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Aşk dileyen Hadise, "Ben güçlü bir kadınım ama aşk başka bir konu. Ben aşk kadınıyım, artık bana gerçek anlamda iyi gelen biri ile aşk yaşamak istiyorum. İnşallah düzgün biri olur hayatımda. Sadece aşk olsun diye birini istemiyorum.

"Kendine güvenen şöyle gelsin"

Belki de bu yüzden uzun zamandır yalnızım. Sıla’nın bir şarkısında dediği gibi: Kendine güvenen şöyle gelsin." diyerek sözlerini bitirdi.

Hadise, 2022’de evlendiği Mehmet Dinçerler ile sadece 5 ay evli kaldı.

Hadise'den samimi açıklama!
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