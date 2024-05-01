'Estetik' sorusuna Barbie'li cevap!

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban yarışmada nişan atıp zor günler geçirmişti. Balaban yarışma sonrası ise yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.Birlikteliklerini resmiyete döken İsmail Balaban ile İlayda Şeker, görkemli bir düğünle evlenmişti. Düğünde saçılan paralarsa o günlerde çok konuşulmuştu.Her fırsatta aşklarını ilan eden çiftten İlayda Şeker, son olarak 447 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı.30 yaşındaki ünlü isim, bir takipçisinden gelen "Estetiksiz halini paylaşır mısın?" sorusuna kayıtsız kalamadı."SADECE BU FOTOĞRAFIM KALMIŞ!"Şeker, bir Barbie bebek fotoğrafı yayınlayarak sorulan soruyu tiye aldı ve; "Sadece telefonumda bu fotoğrafım kalmış" mesajını yazdı."BURNUMDA ESTETİK YOK, YÜZÜMDE DOLGU YOK"Öte yandan İlayda Şeker, daha önce 2017 yılından paylaştığı bir videoya "Estetik yok burnumda. Yüzümün hiçbir yerinde dolgu yok. Dudaklarımı kalemle çizmişim. Çok merak ettiniz. Bilerek video bulup koydum photoshop sanmayın diye" notunu düşmüştü.