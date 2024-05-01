Akasya Durağı Pelin'in akılalmaz değişimi

Akasya Durağı dizisi yayınlandığı dönemden oyuncularıyla konuşulmaya devam ediyor.Dizideki oyuncuların son halleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Bu isimlerden biri de Cezmi Baskın'ın hayat verdiği ''Osman Ağa'' karakterinin kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez oldu.Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren Sönmez, yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirdi.Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncunun iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. Ünlü oyuncunun son pozlarına "Büyük değişim", "Tanıyamadım", "Şu anki haline bayıldım", "Dilek her geçen gün gençleşiyor" gibi yorumlar yapıldı.