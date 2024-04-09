Ünlü çiftten sürpriz tatil!

Şimdilerde Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile bir buçuk yıl önce aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın evlilik hazırlığı yaptığı konuşuluyor.Magazin basınının gözde çiftlerinden olan Deniz ve Yıldırım Maldivler tatiline gitti. Tatilde Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım'ın kızı Gaia da yer aldı.Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikte çıktıkları tatilden ayrı ayrı fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştılar. Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yeğeni Gaia'a ile olan fotoğrafının altına kırmızı kalp emojisi bıraktı.