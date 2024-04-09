Serenay Sarıkaya gazetecileri ispiyonladı!

Hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya ile 'Ateşe Düştüm' parçasıyla müzik dünyasına damga vuran Mert Demir, bir süredir aşk yaladıkları yönündeki haberlerle magazin gündeminden düşmüyor.İkili, önceki gün yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gece saatlerde inen Sarıkaya ve Demir, İtalya tatili sonrası birlikte görüntü vermemek için havalimanından ayrı ayrı çıkış yapma kararı aldı.Milano dönüşünde neşesinin yerinde olduğu gözlenen ve gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu, Mert Demir'le ilgili aşk soruları karşısında her zaman olduğu gibi sessizliğini korudu.Muhabirleri fark edince hemen sevgilisini arayan Sarıkaya, basın mensuplarının görüntü aldığını haber verdi. Yaklaşık 15 dakika sonra havalimanında tek başına görüntülenen Mert Demir de oyuncu sevgilisi gibi sessiz kalmayı tercih etti.Son dönemin popüler şarkıcısı, yöneltilen tüm sorulara teşekkür etmekle yetindi. Serenay gibi yüzü gülen Demir'in, Sarıkaya'dan ayrı bir şekilde İstanbul Havalimanı'ndan ayrılması dikkat çekti.