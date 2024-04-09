  • USD: 32,01 - 32,06
  • EURO: 34,66 - 34,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Serenay Sarıkaya gazetecileri ispiyonladı!

Şarkıcı Mert Demir (30) ve oyuncu Seranay Sarıkaya (31), aşk soruları karşısında her defasında sessiz kalıyor. Milano tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan ikili, yan yana görüntü vermemek adına taktik yaptı. Kameraları fark eden Sarıkaya, sevgilisini telefonla uyardı.

Ekleme: 9.04.2024 - 09:42 Güncelleme: 9.04.2024 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya ile 'Ateşe Düştüm' parçasıyla müzik dünyasına damga vuran Mert Demir, bir süredir aşk yaladıkları yönündeki haberlerle magazin gündeminden düşmüyor.

İkili, önceki gün yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gece saatlerde inen Sarıkaya ve Demir, İtalya tatili sonrası birlikte görüntü vermemek için havalimanından ayrı ayrı çıkış yapma kararı aldı.

Milano dönüşünde neşesinin yerinde olduğu gözlenen ve gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu, Mert Demir'le ilgili aşk soruları karşısında her zaman olduğu gibi sessizliğini korudu.

Serenay Sarıkaya gazetecileri ispiyonladı!

MERT DEMİR'E 'GAZETECİ' TELEFONU!

Muhabirleri fark edince hemen sevgilisini arayan Sarıkaya, basın mensuplarının görüntü aldığını haber verdi. Yaklaşık 15 dakika sonra havalimanında tek başına görüntülenen Mert Demir de oyuncu sevgilisi gibi sessiz kalmayı tercih etti.

Son dönemin popüler şarkıcısı, yöneltilen tüm sorulara teşekkür etmekle yetindi. Serenay gibi yüzü gülen Demir'in, Sarıkaya'dan ayrı bir şekilde İstanbul Havalimanı'ndan ayrılması dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya gazetecileri ispiyonladı!
İlk icraat borçlanma! CHP'li belediye klasiği...
Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı: İnsanlık vicdanı zulme karşı seferber olmalıdır
Türkiye'nin İsrail'e kısıtlama hamlesi dünyada manşet! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
Merakla bekleniyordu... YSK o kararı açıkladı!
Milyonlarca ev ve iş yeri sahibini ilgilendiriyor... Bakan Şimşek çağrıda bulundu
Gazze'de can kaybı 33 bin 360'a yükseldi
Göreve geldi, işçi kıyımı yaptı! Çalışanların bayramını zehir etti
Erdoğan'dan bayram mesajı: Enflasyon ve hayat pahalılığı sorununu çözeceğiz!
Bakan Uraloğlu duyurdu! Akıllı yollar geliyor
Hizmet yok darp var! İETT şoförü yolcuya saldırdı
Bayram tatilinin ilk 3 gününde bin 838 trafik kazası meydana geldi: 19 kişi hayatını kaybetti
Bakan Şimşek sinyali vermişti! Kamuda tasarruf dönemi başlıyor
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Katil İsrail'e 'ihracat' kısıtlaması!
Meclis'te yoğun mesai! Kripto düzenlemesi, 9.Yargı Paketi...
4 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! DEAŞ'a 'BOZDOĞAN-22' darbesi: 14 gözaltı
Masquerade yangınında kahreden detay: Bu yüzden hep beraber çalışmışlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir
İyi Parti'li Ümit Özlale istifa etti
Gaziosmanpaşa'da dehşet anları: İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı!
DEM Partili Ömer Öcalan o sözlerini yeniden paylaştı: Soyadımızla gurur duyuyoruz
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İnsanlardan daha akıllı olacak! Elon Musk'tan dikkat çeken açıklama

İnsanlardan daha akıllı olacak! Elon Musk'tan dikkat çeken açıklama

Apple açığı kapatıyor! iOS 17.5 izleme korumasıyla gelecek!

Apple açığı kapatıyor! iOS 17.5 izleme korumasıyla gelecek!

Antalya'da sezon tatsız açılıyor! Gören panik yapıyor...

Antalya'da sezon tatsız açılıyor! Gören panik yapıyor...

Tüm dünyada aradı! Alman annenin evlat hasretine Türk polis son verdi

Tüm dünyada aradı! Alman annenin evlat hasretine Türk polis son verdi

Bayramda çalışana avantaj! Asgari ücretliye 3 bin 967 TL: Birçok çalışan bunları bilmiyor

Bayramda çalışana avantaj! Asgari ücretliye 3 bin 967 TL: Birçok çalışan bunları bilmiyor