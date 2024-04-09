  • USD: 32,01 - 32,06
  • EURO: 34,66 - 34,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dudaklarındaki değişim şoke etti!

Sosyal medyada aktif olan deneyimli manken Çağla Şıkel, bu defa imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Hayranları Çağla Şıkel'in yeni imajını pek sevmedi.

Ekleme: 9.04.2024 - 09:28 Güncelleme: 9.04.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı olan Çağla Şıkel, geçen aylarda 8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuştu.

Nail Gönenli aşkı bitti

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli, geçen haftalarda yollarını ayırdı. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem olan Şıkel, bu kez değişimiyle çok konuşuldu. Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderisi görenleri şaşırttı.

Ünlü ismin dudaklarındaki eşitsizlik ve orantısızlık dikkatlerden kaçmadı.

Dudaklarındaki değişim şoke etti!

Alay konusu oldu

Deneyimli mankenin son hali, sosyal medyada alay konusu oldu. Çağla Şıkel'in dişlerindeki değişim, takipçileri tarafından hiç beğenilmedi. Şıkel'e yorum yağdı. Takipçilerin çoğu Şıkel'e 'Ne oldu ağzına', "Güzelim kadın ne hale geldi' yorumunda bulundu.

Dudaklarındaki değişim şoke etti!
İlk icraat borçlanma! CHP'li belediye klasiği...
Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı: İnsanlık vicdanı zulme karşı seferber olmalıdır
Türkiye'nin İsrail'e kısıtlama hamlesi dünyada manşet! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
Merakla bekleniyordu... YSK o kararı açıkladı!
Milyonlarca ev ve iş yeri sahibini ilgilendiriyor... Bakan Şimşek çağrıda bulundu
Gazze'de can kaybı 33 bin 360'a yükseldi
Göreve geldi, işçi kıyımı yaptı! Çalışanların bayramını zehir etti
Erdoğan'dan bayram mesajı: Enflasyon ve hayat pahalılığı sorununu çözeceğiz!
Bakan Uraloğlu duyurdu! Akıllı yollar geliyor
Hizmet yok darp var! İETT şoförü yolcuya saldırdı
Bayram tatilinin ilk 3 gününde bin 838 trafik kazası meydana geldi: 19 kişi hayatını kaybetti
Bakan Şimşek sinyali vermişti! Kamuda tasarruf dönemi başlıyor
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Katil İsrail'e 'ihracat' kısıtlaması!
Meclis'te yoğun mesai! Kripto düzenlemesi, 9.Yargı Paketi...
4 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! DEAŞ'a 'BOZDOĞAN-22' darbesi: 14 gözaltı
Masquerade yangınında kahreden detay: Bu yüzden hep beraber çalışmışlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir
İyi Parti'li Ümit Özlale istifa etti
Gaziosmanpaşa'da dehşet anları: İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı!
DEM Partili Ömer Öcalan o sözlerini yeniden paylaştı: Soyadımızla gurur duyuyoruz
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İnsanlardan daha akıllı olacak! Elon Musk'tan dikkat çeken açıklama

İnsanlardan daha akıllı olacak! Elon Musk'tan dikkat çeken açıklama

Apple açığı kapatıyor! iOS 17.5 izleme korumasıyla gelecek!

Apple açığı kapatıyor! iOS 17.5 izleme korumasıyla gelecek!

Antalya'da sezon tatsız açılıyor! Gören panik yapıyor...

Antalya'da sezon tatsız açılıyor! Gören panik yapıyor...

Tüm dünyada aradı! Alman annenin evlat hasretine Türk polis son verdi

Tüm dünyada aradı! Alman annenin evlat hasretine Türk polis son verdi

Bayramda çalışana avantaj! Asgari ücretliye 3 bin 967 TL: Birçok çalışan bunları bilmiyor

Bayramda çalışana avantaj! Asgari ücretliye 3 bin 967 TL: Birçok çalışan bunları bilmiyor