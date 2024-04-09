Dudaklarındaki değişim şoke etti!

Şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı olan Çağla Şıkel, geçen aylarda 8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuştu.Çağla Şıkel ile Nail Gönenli, geçen haftalarda yollarını ayırdı. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem olan Şıkel, bu kez değişimiyle çok konuşuldu. Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderisi görenleri şaşırttı.Ünlü ismin dudaklarındaki eşitsizlik ve orantısızlık dikkatlerden kaçmadı.Deneyimli mankenin son hali, sosyal medyada alay konusu oldu. Çağla Şıkel'in dişlerindeki değişim, takipçileri tarafından hiç beğenilmedi. Şıkel'e yorum yağdı. Takipçilerin çoğu Şıkel'e 'Ne oldu ağzına', "Güzelim kadın ne hale geldi' yorumunda bulundu.