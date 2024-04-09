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Avrupa Yakası geri mi dönüyor?

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, fenomen dizi Avrupa Yakası'nın ekranlara geri döneceği yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

Ekleme: 9.04.2024 - 09:19 Güncelleme: 9.04.2024 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Son zamanlarda efsane dizi Avrupa Yakası'nın geri döneceği konuşulmaya başlandı.

Yayınlandığı döneme damga vuran diziyle ilgili çıkan iddialar üzerine Gülse Birsel'den bir açıklama geldi.

Birsel sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Avrupa Yakası geri dönüyor haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim."

Avrupa Yakası geri mi dönüyor?

Sarp Apak: Öyle bir şey yok

Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı dizide "Tanrıverdi" karakterini canlandıran oyuncu Sarp Apak da geçtimiz aylarda iddialar hakkında konuşmuştu.

Oyuncu, "Öyle bir şey yok. Gülse Birsel yeni bir iş yapacağı için belki onunla ilgili bağdaşlaştırmışlardır. Gülse beni ne zaman çağırsa, oradayım. Onunla başka bağım var. Ama her projede beraber olmamız ne kadar doğru? Ara ara buluşup, yine güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Avrupa Yakası geri mi dönüyor?
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