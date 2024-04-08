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Beyaz Gazete
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Takıntılarını açıkladı

Ekranların en popüler kadın oyuncularından 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, katıldığı programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Ekleme: 8.04.2024 - 14:49 Güncelleme: 8.04.2024 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor.

Ünlü çiftin bu evliliğinden Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi.

Artık Londra'd ayaşayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, katıldığı programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Takıntılarını anlatan Korel'in o anları güldürdü.

"Küçükken ben voleybolcuydum"

Korel, "Küçükken ben voleybolcuydum, antremandan önce uzun eşek oynadım, belimi sakatladım. Ve voleybol hayatım bitti. Uzun boyluların böyle bir sıkıntısı oluyor sırt ağrısı gibi... Ben voleybolcu olsam hayatım nasıl olurdu, diye hep düşündüm" dedi.

Takıntılarını açıkladı


Takıntıları hakkında konuşan Korel, şunları belirtti:

"Takıntılarım var"

"Takıntılarım var. Ben kimseye dokunmayı sevmem, öpmem kimseyi, bana dokunulmasından hiç hoşlanmam. Benim takıntılarım var. Uçağa binmeden önce story paylaşmam eğer uçak düşerse son hikayesi buydu diye haber olmasın isterim. Story yokken de havalimanındaki kameralara bakıyordum, son geçişe. Mesela 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununu oynarken hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor. Onu bulamazsam biterim. Çamaşırı görmüyoruz ama ben biliyorum onun orada olduğunu."
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