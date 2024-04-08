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Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan itirafı

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın ile 2 yıldır birlikte olduğu iddia edilen Yılmaz Erdoğan sessizliğini koruyordu. İtiraf Cansu Taşkın'dan geldi.

Ekleme: 8.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 8.04.2024 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Uzun zaman sonra ekranlara döndüğü İnci Taneleri dizisiyle bir süredir gündemde olan Yılmaz Erdoğan'ın, 2 yıldır ilişkisinin olduğu iddia edilmişti.

25 yaş küçük sevgili

Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi de tanıdık çıkmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın, 2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddiaları gündeme gelmiş ama iki taraf da konuya dair açıklamada bulunmamıştı.

Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Cansu Taşkın, aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Sunucu Taşkın'a "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" deyince ünlü isim, bombayı patlattı.

Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan itirafı

Cansu Taşkın, "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık, arkadaşlar bu çok normal değil mi?" dedi.

Taşkın, özel hayatına dair sorular devam edince "Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan." dedi.

Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan itirafı

Cansu Taşkın, yanlış kelimeler kullandığında sevgilisinin onu düzelttiğini de söyledi.
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