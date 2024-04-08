  • USD: 32,01 - 32,06
  • EURO: 34,66 - 34,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İlk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncu çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal, cinsiyet partisi düzenledi. Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeğinin cinsiyetini sosyal medyadan açıkladı.

Ekleme: 8.04.2024 - 14:48 Güncelleme: 8.04.2024 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
2019 yılının ekim ayında dünyaevine giren Dilan Telkök ile Berkay Hardal, mutlu evlilikleri ile adından söz ettiriyor. Sık sık sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Dilan Telkök ile Berkay Hardal, içinde aile fertlerinin yer aldığı bir cinsiyet partisi düzenledi.

Oyuncu çift, yuvarlak bir fanusun içine döktükleri suyun ardından mavi dumanların çıkması üzerine erkek bebeklerinin olacağını öğrendi.

Dilan Telkök, o anları "Bütün güzel dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum bugün çok duygusalım" notuyla yayımladı.

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Masquerade yangınında kahreden detay: Bu yüzden hep beraber çalışmışlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir
İyi Parti'li Ümit Özlale istifa etti
Gaziosmanpaşa'da dehşet anları: İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı!
DEM Partili Ömer Öcalan o sözlerini yeniden paylaştı: Soyadımızla gurur duyuyoruz
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Hatay Havalimanı'na 3 bin metre uzunluğunda pist yapılıyor
Bakan Yerlikaya iki günlük acı bilançoyu açıkladı
AK Parti'de seçim muhasebesi: 22 il detaylı incelenecek
Katil İsrail'den yeni soykırım planı: Cani Netanyahu talimat vermişti
Meral Akşener adaylık kararını açıkladı
CHP'li Başkan Gonca Köksal'dan skandal: İlk icraatı 'pes' dedirtti!
Bakan Uraloğlu: 2024 yılında 4 metro hattı açıldı
Gazze'de can kaybı 33 bin 207'ye çıktı
BAYKAR yeni yıldızına isim verdi! KALKAN DİHA 30. uçuş testiyle gündemde
71 ilde 'Mercek-16' operasyonu! 959 gözaltı kararı
Sözde Filistin destekçisi MOSSAD ajanları: Müslüman ülkelerden seçiliyor… Para karışığı bilgi ve belge topluyor!
Bursa YSK’da büyük skandal! İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı
Şeyma Döğücü’ye “Jakuzisi var” iftirası atıldı, CHP’li başkan gerçeği itiraf etti
Melih Gökçek’ten Yavaş’a sert eleştiri: Hani nerede şeffaflık?
Dışişleri Bakanlığı’nda yapısal dönüşüm: Güçlü diploması güçlü Türkiye vurgusu!
Meteoroloji'den 12 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji'den 12 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Sarı kodlu alarm verildi

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek öneri! “Beyaz Bayrak” hamlesi

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek öneri! “Beyaz Bayrak” hamlesi

Bayramda çalışana avantaj! Asgari ücretliye 3 bin 967 TL: Birçok çalışan bunları bilmiyor

Bayramda çalışana avantaj! Asgari ücretliye 3 bin 967 TL: Birçok çalışan bunları bilmiyor

Yeni emeklilik sistemi: 4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef enflasyonu düşürmek

Yeni emeklilik sistemi: 4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef enflasyonu düşürmek

Kira beyannamesinde bugün son gün

Kira beyannamesinde bugün son gün

Dokuz gün ücretsiz olacak! Bu geceden itibaren başlıyor

Dokuz gün ücretsiz olacak! Bu geceden itibaren başlıyor