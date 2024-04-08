Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İlk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncu çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal, cinsiyet partisi düzenledi. Dilan Telkök ile Berkay Hardal bebeğinin cinsiyetini sosyal medyadan açıkladı.

2019 yılının ekim ayında dünyaevine giren Dilan Telkök ile Berkay Hardal, mutlu evlilikleri ile adından söz ettiriyor. Sık sık sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.Bir süredir ekranlardan uzak olan Dilan Telkök ile Berkay Hardal, içinde aile fertlerinin yer aldığı bir cinsiyet partisi düzenledi.Oyuncu çift, yuvarlak bir fanusun içine döktükleri suyun ardından mavi dumanların çıkması üzerine erkek bebeklerinin olacağını öğrendi.Dilan Telkök, o anları "Bütün güzel dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum bugün çok duygusalım" notuyla yayımladı.