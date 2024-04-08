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Bakan Koca'dan yeni açıklama geldi

Eskişehir'de rahatsızlanması nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nuri Alço hakkında "Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ekleme: 8.04.2024 - 09:54 Güncelleme: 8.04.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilen oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin, "Şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından, Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Sanat dünyasının ünlü isimlerinden oyuncu Nuri Alço'nun, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir'de hastanede tedavi altına alındığını anımsatan Koca, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildiğini belirtti.

Koca, Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin, "Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Nuri Alço'ya acil şifalar dileyen Koca, sanatçının sevenlerinin üzüntülerini paylaştığını ifade etti.

Bakan Koca'dan yeni açıklama geldi
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