  • USD: 31,92 - 31,98
  • EURO: 34,59 - 34,65
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş...

Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde Bahar diziyle ekranlarda boy gösteriyor. Dizide Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken hakkındaki bir gerçek ise dikkat çekti. Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte Demet Evgar'ın bir dönem aynı dizide rol aldığı oyuncu kardeşi...

Ekleme: 7.04.2024 - 08:53 Güncelleme: 7.04.2024 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
Aile Arasında, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın özel hayatı merak konusu...

Evgar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.

Yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş...

Bir erkek kardeşi bulunan Evgar'ın, kardeşi de oyuncu çıktı.

Meğer Evgar, kardeşiyle aynı dizideymiş...

Abla-kardeşin aynı dizide rol aldığı ortaya çıkarken "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı.

Demet Evgar'ın Yiğit Evgar adında bir erkek kardeşi bulunuyor.

Yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş...

Film sektörüyle ilgilenen Yiğit Evgar da aynı zamanda oyuncu çıktı.

Ablası ile beraber Demet Evgar ile 'Gençlik Başımda Duman dizisinde yer aldı.

Kavak Yelleri dizisinde Umut rolünü oynadı. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde aldı. Yönetmenliğini yaptığı Balık Kraker adlı filmin başrolünde ablası Demet Evgar yer aldı.


Yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş...


İşte Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar
Melih Gökçek’ten Yavaş’a sert eleştiri: Hani nerede şeffaflık?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 9 günlük tatilin ilk gününde 651 kaza: 9 ölü 1047 yaralı
Dışişleri Bakanlığı’nda yapısal dönüşüm: Güçlü diploması güçlü Türkiye vurgusu!
Başkan Erdoğan yol haritasını çizdi! Eksikleri gidererek gönüllere gireceğiz
İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Meral Akşener'e karşı harekete geçtiler: 2 isim daha aday oluyor
YSK'dan Kütahya kararı: Oylar yeniden sayılacak
İran’ın intikam yemini alarma geçirdi! ABD’nin en büyük kabusu gerçek oluyor: Saldırı artık kaçınılmaz!
İstanbul ve Konya'ya yeni raylı sistem! 2 projeyi Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
CHP'nin mazbata töreninde ezan rahatsızlığı... 'Bu ne ya ora cami bura cami'
Ticaret Bakanlığı rekor ihracata destek olan illeri sıraladı: Liderlik İstanbul'da
DEM Parti vekilinden skandal hareket! Terörist cenazesi taşıdı
Gazze'de can kaybı 33 bin 137'ye çıktı
Dolandırıcılar gözlerini memur adaylarına dikti! İş vaadi ile binlerce kişi mağdur oldu
Türkiye'den NATO üyelerine PKK/YPG uyarısı! 'Teröre desteği artık kesin'
12 ülke harekete geçti! Özgürlük filosu Gazze yolunda
İliç'teki heyelanda toprak altında kalan 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a BOZDOĞAN darbesi! 48 şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan'dan gece kulübündeki yangına ilişkin açıklama: Bu binaya ruhsatı verenler kim?
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınıyla ilgili yeni gelişme: 8 kişi tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da dua: Bir olacağız beraber olacağız!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Kredi kartı faiz oranları değişti! Merkez Bankası'ndan yeni karar

Kredi kartı faiz oranları değişti! Merkez Bankası'ndan yeni karar

Bu laleyi koparan yandı: Cezası 244 bin 315 TL

Bu laleyi koparan yandı: Cezası 244 bin 315 TL

Araç sahipleri dikkat! Sıcak havalarda bunu sakın yapmayın…

Araç sahipleri dikkat! Sıcak havalarda bunu sakın yapmayın…

Kira beyannamesinde bugün son gün

Kira beyannamesinde bugün son gün

Dokuz gün ücretsiz olacak! Bu geceden itibaren başlıyor

Dokuz gün ücretsiz olacak! Bu geceden itibaren başlıyor