Yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş...

Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde Bahar diziyle ekranlarda boy gösteriyor. Dizide Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken hakkındaki bir gerçek ise dikkat çekti. Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte Demet Evgar'ın bir dönem aynı dizide rol aldığı oyuncu kardeşi...

Aile Arasında, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın özel hayatı merak konusu...Evgar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.Bir erkek kardeşi bulunan Evgar'ın, kardeşi de oyuncu çıktı.Meğer Evgar, kardeşiyle aynı dizideymiş...Abla-kardeşin aynı dizide rol aldığı ortaya çıkarken "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı.Demet Evgar'ın Yiğit Evgar adında bir erkek kardeşi bulunuyor.Film sektörüyle ilgilenen Yiğit Evgar da aynı zamanda oyuncu çıktı.Ablası ile beraber Demet Evgar ile 'Gençlik Başımda Duman dizisinde yer aldı.Kavak Yelleri dizisinde Umut rolünü oynadı. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde aldı. Yönetmenliğini yaptığı Balık Kraker adlı filmin başrolünde ablası Demet Evgar yer aldı.İşte Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar